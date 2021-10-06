"Стране" стали известны имена всех пятерых одесситов, которым сегодня объявлено о подозрении в рамках дела о земельных махинациях.

Мэр города Геннадий Труханов.

Влиятельный бизнесмен Владимир Галантерник.

Экс-прокурор Одесской области Олег Жученко.

Глава фракции "Доверяй делам" в Одесском горсовете, близкий соратник Труханова Олег Брындак.

Экс-депутат горсовета, а ныне директор юрдепартамента мэрии, Инна Поповская.

Напомним, о подписании сразу пяти подозрений одесситам сегодня сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова. По ее словам, указанные люди причастны к "целому ряду преступных деяний, направленных на завладение земельными участками в Одессе". Согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 млн грн, но эта сумма может измениться к моменту окончания расследования и передачи дела в суд.

"Страна" еще в сентябре писала о том, что над мэром Одессы Трухановым сгущаются тучи.

Тогда в Одессе активизировались слухи о том, что власти принуждают к досрочной отставке действующего мэра города Геннадия Труханова. Для этого планируют активизировать уголовные дела против него.

В случае досрочной отставки Труханова и.о. мэра города станет секретарь горсовета от "слуг народа" Игорь Коваль.

Также "Страна" писала о том, что горсовет Запорожья принял отставку мэра. И.о градоначальника будет "слуга народа".