Сегодня, 29 сентября, в Москве арестовали сооснователя одной из ведущих компаний в России в сфере компьютерной безопасности Group-IB Илью Сачкова.

Об этом сообщает DW.

Как заявили в Лефортовском суде Москвы, накануне удовлетворившем ходатайство следствия, бизнесмена подозревают в государственной измене.

"Постановлением суда от 28 сентября 2021 года в отношении Сачкова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 ноября 2021 года", - пояснил судебный представитель.

Впрочем, другие детали дела в суде не указали, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Во вторник, 28 сентября, в штаб-квартире компьютерной компании в российской столице прошли обыски. В интервью РБК представитель Group-IB Ника Комарова подтвердила этот факт. Между тем, как указали в Group-IB "обслуживание клиентов и партнеров во всех регионах присутствия Group-IB идет в штатном режиме".

Компания Group-IB занимается разработкой программного обеспечения для предотвращения кибератак, выявления кибермошенничества и защиты интеллектуальной собственности на просторах Интернета. Кроме этого, компания расследует высокотехнологичные преступления, а также сотрудничает с Интерполом и силовыми российскими ведомствами. Среди ее клиентов - Сбербанк, Альфа-банк, "Мегафон" и "Ростех".

Ранее мы писали о том, что в Минске силовики пришли в квартиру к известному айтишнику Андрею Зельцеру. Тот открыл огонь и убил сотрудника КГБ, после чего его застрелили ответным огнем. Убитому было 32 года и он работал в EPAM Systems (IT-компания, основанная белорусским предпринимателем Аркадием Добкиным, которого президент Александр Лукашенко назвал одним из спонсоров протестов в Белоруссии).

В Генеральной прокуратуре Беларуси заявили, что минчанин подозревался в совершении преступлений, которые связаны с терроризмом. Когда к нему пришли правоохранители и потребовали открыть дверь, он не выполнил их приказ.