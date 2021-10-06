В Москве задержана бывший замминистра просвещения и вице-президент "Сбербанка" Марина Ракова, которую обвиняют в хищении более 50 миллионов рублей (около 18 млн гривен). Сейчас с ней работают следователи ГСУ ГУ МВД.

Марина Ракова явилась в полицию сама после того, как 4 октября был задержан ее муж Артур Стеценко, как передает ТАСС.

Влиятельная чиновнца была объявлена в федеральный розыск позавчера, ориентировки на вице-президента "Сбербанка" разослали по всем подразделениям полиции России. Такие меры были приняты после того, как ночью на своем Porsche чиновница поехала в сторону границы с Беларусью. Также полиции стало известно, что сбежать от правосудия Раковой якобы помогал гражданин Украины. В Украине у нее есть родственники, к которым она, как подозревали следователи, и направлялась.

Вице-президента "Сбербанка" обвиняют в хищении денежных средств в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК РФ) в связи с мошенническими схемами работы "Фонда новых форм развития образования" при Минпросвещения РФ. Ее супруг Стеценко также работал в Фонде.

Ранее "Страна" писала о том, что "Сбербанк" России назвал Днепр столицей телефонных мошенников.

Также мы сообщали, что Украинский "Ощадбанк" отсудил у российского Сбербанка доменное имя sberbank.ua.