В Службе безопасности Украины заявили, что вместе с НАБУ разоблачили "коррупционный механизм" по итогам обысков у исполняющего обязанности главы Государственной налоговой службы (ГНС) Евгения Олейникова, центральном аппарате ГНС и особняке уволенного министра экономики Алексея Любченко.

Об этом говорится на сайте спецслужбы в среду, 3 ноября.

Отметим, что в СБУ не называют имен фигурантов обысков, однако в СМИ сообщалось, что обыски прошли, в частности, у Олейникова и доме Любченко.

"По предварительной информации, схема заключалась в "покрывании" мошенников, которые недоплачивали налоги, а также помогали фиктивным предприятиям", - сообщили в СБУ.

В СБУ заявили, что в ходе обысков изъяли документы, которые подтверждают их версию. В частности, факты, что фигуранты уголовного дела способствовали минимизации налоговых платежей, так называемым "скруткам", а также выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых.

Отметим, что в "скрутках" как раз и обвинялось руководство Налоговой службы во времена руководства ею Любченко, с затем и Олейникова.

Кроме того, СБУ обнародовали десятки пачек денег, которые изъяли в ходе обысков.

Также СБУ сообщила, что сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

В свою очередь, в Государственной налоговой службе заявили, что обыски связаны с уголовным производством по нарушению налогового законодательства рядом предприятий в Полтавской области.

В ведомстве заявили, что в декабре 2020 года и в январе 2021 проводилась собственная проверка ГУ ГНС в Полтавской области рисковых предприятий, в том числе и тех, которые фигурируют в этом уголовном производстве.

По результатам проверки был выявлен ряд нарушений служебной дисциплины представителями налоговиков Полтащины, "в связи с чем к должностным лицам были применены меры дисциплинарного воздействия".

В ведомстве также добавили, что обратились в правоохранительные органы после обнаружения этих нарушений.

Между тем, экс-нардеп Сергей Лещенко в своем телеграм-канале сообщил, что обыски прошли и в кабинете, который остался незанятым после перехода Алексея Любченко с поста глава налоговой службы на должность министра экономики.

Вместе с тем, сотрудники Любченко ранее назвали обыски фейком.

Напомним, Любченко уже написал заявление на отставку и Рада его удовлетворила. Поэтому, как писала "Страна" обыски связаны не столько с ним, сколько с его человеком Олейниковым, которого хотят убрать с налоговой после ухода первого.

Любченко в апреле прошлого года возглавил Государственную налоговую службу (его назначили сроком на пять лет). Однако уже в мае 2021 года Рада назначила Любченко на должность первого вице-премьер-министра. А после этого Зеленский включил его в состав СНБО.