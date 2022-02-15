Пресс-секретарь украинского бизнесмена Рината Ахметова Анна Терехова рассказала, что миллиардер покинул Украину еще в прошлом месяце в рамках заранее спланированной поездки.

Об этом Анна Терехова сообщила в эфире телеканала "Украина" в понедельник, 14 февраля.

"Ринат Ахметов уехал в Европу 30 января. Это заранее спланированная поездка. В ближайшее время он обязательно вернется в Украину", - сказала пресс-секретарь Ахметова.

Анна Терехова добавила, что Ахметов все еще не вернулся обратно, однако в среду, 16 февраля, бизнесмен планирует быть в Мариуполе.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что большинство крупных бизнесменов покинули Украину.

В последние дни улетели бизнесмены Василий Хмельницкий, Вадим Столар, Андрей Ставницер (человек, близкий к замглавы Офиса президента Кириллу Тимошенко). Также за границей еще с января находятся Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. А после ДТП, в котором под Харьковом погиб человек, улетел в Лондон харьковский бизнесмен Александр Ярославский.

Также "Страна" сообщала, что после объявления о прекращении авиаперелетов бизнес-джеты начали массово покидать Украину. Они летят из Киева в Ниццу, Мюнхен, Вену, на Кипр и в другие страны Евросоюза.