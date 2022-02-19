Бизнесмен Ринат Ахметов, который в "день вторжения" приехал в Мариуполь, улетел из Украины. Его бизнес-джет Ахметова Falcon 7Х (P4-SCM) вчера вылетел из Киева в Женеву.

Об этом сообщает издание "Новое время" со ссылкой на пресс-службу предпринимателя Ахметова.

"Ринат Ахметов сегодня действительно вылетел в Женеву, где у него запланирован ряд встреч. Завтра он планирует вылететь в Лондон, также для проведения встреч. Но при первых признаках реальной опасности, он сразу вернётся в Украину, чтобы быть здесь, вместе с Украиной и украинцами", — заявили в пресс-службе.

Мы также писали о том, что руководство Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине разрешило всем своим сотрудникам брать внеочередные отпуска в связи с обострившейся ситуацией в стране. Соответствующее письмо среди работников было распространено 13 февраля.

Тем временем на Донбассе несколько дней подряд нарушается режим прекращения огня. За обостренной ситуацией в "ЛДНР" наблюдает "Страна" в своем обновляемом материале.

Журналист Олеся Медведева в своем блоге "Ясно.Понятно" разбиралась, почему началось обострение боевых действий на Донбассе.