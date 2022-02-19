В "ДНР", где сегодня объявили всеобщую мобилизацию, ограничили суточное снятие налички в банкоматах 10 тысячами рублей (около 3,5 тыс. грн – Ред.).

"В целях бесперебойного обеспечения наличными денежными средствами граждан "республики" в период действия особого функционирования "Центрального республиканского банка" принято временное решение об установлении суточного лимита выдачи наличных денежных средств не более 10 000 российских рублей по одной платежной карте", - сообщили в "Центробанке ДНР".

В то же время безналичный расчет банковскими картами остается безграничным.

Напомним, вчера, 18 февраля, Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения в Россию из "ДНР" в связи с тем, что в ближайшее время, по его утверждению, Зеленский отдаст приказ о наступлении ВСУ на Донбассе. Аналогичное заявление прозвучало и от "главы ЛНР" Леонида Пасечника.

Также мы писали, что сегодня в "ДНР" обнародовали "план наступления ВСУ на Донбассе" в день "Д".

Журналист Олеся Медведева в своем блоге "Ясно.Понятно" разбиралась, почему началось обострение на Донбассе.