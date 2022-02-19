В субботу, 19 февраля, в "ДНР" обвинили Украину в диверсии на Васильевской насосной станции.

Об этом сообщил представитель "Народной милиции ДНР" Эдуард Басурин.

"Поступила оперативная информация о повреждениях Васильевской насосной станции. В результате обстрела горит трансформатор N2, насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода остановлена, населенный пункт Васильевка обесточен. Из-за остановки Васильевской насосной станции донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды, - сказал он.

Кроме того, Басурин обвинил в случившемся "украинских националистов из состава 24-1 отдельной штурмовой роты добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Напомним, вчера, 18 февраля, Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения в Россию из "ДНР" в связи с тем, что в ближайшее время, по его утверждению, Зеленский отдаст приказ о наступлении ВСУ на Донбассе. Вслед за главой Донецка аналогичное заявление прозвучало и от "главы ЛНР" Леонида Пасечника, который призвал жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. Он также заявил о подготовке наступления ВСУ и призвал мужчин, готовых взять оружие, защищать "республику".

Журналист Олеся Медведева в своем блоге "Ясно.Понятно" разбиралась, почему началось обострение на Донбассе.