В Донецке на фоне обострения и массового выезда жителей "ЛДНР" в Россию появился новый вид бизнеса - эвакуационные перевозки.

Буквально сегодня в Сети появились объявления "Помощь в эвакуации населения". Там предлагают забрать беженцев из любого района города и вывезти в РФ.

Кроме того, бизнесмены также предлагают уезжающим сдавать им на хранение свои вещи.

Напомним, что сегодня Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения в Россию из "ДНР" в связи с тем, что в ближайшее время, по его утверждению, Владимир Зеленский отдаст приказ о наступлении ВСУ на Донбассе.

Вслед за этим об эвакуации объявили и в "ЛНР". Детские дома и интернаты "ЛНР" эвакуируют на территорию Российской Федерации. Кроме того, "Минобразования ЛНР" приостановило учебный процесс в школах и в вузах.

Происходящее на Донбассе в МИД России уже назвали "натуральным геноцидом".

Ранее "Страна" детально разбиралась, что означает заявление Пушилина об эвакуации из "ДНР" в Россию.

Мы также внимательно следим за тем, что происходит на Донбассе и вокруг Украины 18 февраля.