Вслед за "ЛНР в "ДНР" с 19 февраля также официально прекращён учебный процесс во всех образовательных учреждениях "республики".

Об этом говорится с соответствующем распоряжении "мэра" города Алексея Кулемзина.

Кроме того, по словам "руководителя" Донецка в городе прекращено движение муниципального автотранспорта в связи с привлечением техники для осуществления эвакуации.

"Эвакуация жителей города продолжается в круглосуточном режиме", - написал Кулемзин.

Ранее мы писали о том, что детские дома и интернаты "ЛНР" начали эвакуировать на территорию Российской Федерации. Кроме того, "Минобразования ЛНР" также приостановило учебный процесс в школах и в ВУЗах.

Напомним, вчера, 18 февраля, Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения в Россию из "ДНР" в связи с тем, что в ближайшее время, по его утверждению, Зеленский отдаст приказ о наступлении ВСУ на Донбассе. Вслед за главой Донецка аналогичное заявление прозвучало и от "главы ЛНР" Леонида Пасечника, который призвал жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. Он также заявил о подготовке наступления ВСУ и призвал мужчин, готовых взять оружие, защищать "республику".

Журналист Олеся Медведева в своем блоге "Ясно.Понятно" разбиралась, почему началось обострение на Донбассе.