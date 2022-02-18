В центре Донецка вечером 18 февраля прогремел мощный взрыв. В сети появились первые фото и видео с места происшествия.

Взрыв произошел уже после того, как стемнело. Вскоре после него появилась информация, что около 19:00 по местному времени взорвалась машина на парковке возле здания "Дома правительства".

Взрывную волну слышал весь Донецк. На место взрыва выехало "МЧС".

Также некоторое время спустя появилось видео с места взрыва машины в центре Донецка. Судя по ролику, взорвался УАЗик защитного цвета.

Начальник "Народной милиции ДНР" Денис Синенков сообщил журналистам, что в Донецке у здания правительства взорвался его автомобиль, при этом сам он не пострадал.

Ранее власти самопровозглашенных "республик" сообщили о том, что началась эвакуация населения на территорию России. "Мэр" города Донецка Алексей Кулемзин опубликовал места сбора и посадки населения для эвакуации и призвал жителей не терять самообладания и не поддаваться панике. Жителям Донецка рекомендовали при себе иметь документы, вещи первой необходимости и суточный запас еды и воды.

Кроме того, в "ДНР" сотрудники "правоохранительных органов" переведены на усиленный вариант несения службы. Как рассказал "Стране" собеседник, который работает в одной из силовых структур "республики", для "правоохранителей" введен режим "двух часов". Он означает, что даже если ты отработал дежурство и поехал домой спать, то должен быть готов прибыть в расположение в любое время суток в течение двух часов.





