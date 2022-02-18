В "ДНР" сотрудники "правоохранительных органов" переведены на усиленный вариант несения службы. Как рассказал "Стране" собеседник, который работает в одной из силовых структур "республики", для "правоохранителей" введен режим "двух часов".

Он означает, что даже если ты отработал дежурство и поехал домой спать, то должен быть готов прибыть в расположение в любое время суток в течение двух часов.

Жена нашего источника находится на последнем месяце беременности. В связи с этим он поинтересовался у руководства, как быть с ней. Ему рекомендовали отправить ее к родителям, а еще лучше - рожать в Ростовскую область.

Так называемого "боевого режима", когда расположение покидать запрещено, на данный момент в "ДНР" не ввели.

Ранее глава "ДНР" Денис Пушилин сделал заявление об эвакуации населения в Россию.

Напомним, в четверг утром на Донбассе началось обострение, которое продолжилось и сегодня. За ходом событий "Страна" следит в обновляемом материале.

Утром 17 февраля в "ЛДНР" заявили об обострении ситуации на Донбассе и обвинили ВСУ в обстрелах, в свою очередь ВСУ обвинили противника в обстреле своих позиций.

Позже в штабе ООС заявили об обстреле Станицы Луганской, во время которого один из снарядов попал в детский сад и пострадали двое людей. Кроме того, был обстрелян поселок возле Попасной и один из снарядов попал во двор лицея. При этом в "ЛДНР" обвинили украинскую сторону в обстрелах Донецка и Горловки.

Также сообщалось, что утром 18 февраля в "ЛДНР" заявили об обстреле окраин Луганска и Донецка. В то же время в штабе ООС сообщили, что за текущие сутки со стороны противника зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, разобралась Олеся Медведева в новом выпуске своего блога: