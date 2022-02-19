В субботу утром, 19 февраля, "глава ДНР" Денис Пушилин объявил о всеобщей мобилизации. После этого ее проведение утвердил "Народный совет ДНР".

"Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации", - заявил Пушилин.

По его словам, привлечены должны быть все мужчины, способные держать в руках оружие.

"Обращаюсь ко всем мужчинам республики, способных держать в руках оружие, - встать на защиту своих семей, детей, жен, матерей. Совместными усилиями мы добьемся победы, мы защитим Донбасс и всех русских людей", - заявил Пушилин.

Напомним, что на днях на Донбассе началось обострение. Обе стороны объявили об обстрелах своих территорий и позиций. После этого, 18 февраля, в "ЛДНР" объявили внезапную массовую эвакуацию с вывозом населения в Ростовскую область, заявив, что в ближайшее время готовится наступление ВСУ.

В СНБО в связи с этим заявили, что на территории "ЛДНР" могут быть провокации, а Украина наступать на Донбассе не собирается.

Также мы писали о том, что жителям "ДНР" и "ЛНР", эвакуированным в Россию, выплатят по 10 тысяч рублей.

О том, что происходит на Донбассе, в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.