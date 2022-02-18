Эвакуированным жителям "ЛДНР", об эвакуации которых объявили сегодня, после прибытия в Ростовскую область России выплатят по 10 тысяч рублей каждому (около 3,6 тысяч гривен).

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

"Путин переговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь...Также президент поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей", - рассказал Песков.

Напомним, со вчерашнего дня на Донбассе идет обострение. 17 февраля утром "ЛНР" и "ДНР" обвинили ВСУ в обстрелах населенных пунктов на Донбассе, ВСУ в свою очередь обвинила противника в обстреле своих позиций. Зафиксировали увеличение количества обстрелов и в ОБСЕ.

Сегодня "глава ДНР" Пушилин и "глава ЛНР" Пасечник объявили о начале эвакуации. За развитием событий "Страна" внимательно следит в обновляемом материале.