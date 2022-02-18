Уже сегодня вечером, 18 февраля, из "Донецкой народной республики", в которой объявили начало эвакуации, выедут первый автобусы с эвакуированными жителями.

Об этом спишет "Интерфакс", со ссылкой на сообщение "главы администрации" города Ясиноватая Дмитрия Шевченко.

Ясиноватая находится в неподконтрольной Киеву части Донецкой области. Так называемый "глава" администрации города рассказал, что уже сегодня из "ДНР" будут выезжать первые автобусы с эвакуированными.

"Решением главы местной администрации в городе Ясиноватая объявлена экстренная эвакуация. Места сбора и посадки для эвакуации расположены... Автобусы выезжают сегодня в 20:00 (в 19:00 по Киев - Ред.)", - сообщил Шевченко.

Напомним, сегодня уже второй день на Донбассе идет обострение. Так называемый "глава ДНР" Денис Пушили объявил о начале эвакуации, его примеру последовал и "глава ЛНР" Леонид Пасечник.

Между тем, в Донецке включили сирену гражданской обороны.

Также сообщалось, что всем абонентам мобильного оператора "ДНР" "Феникс" разослали СМС с информацией об эвакуации, а "мэр" Донецка опубликовал места сбора населения для эвакуации.