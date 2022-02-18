Сегодня, 18 февраля, в неподконтрольном Киеву Донецке включили сирену гражданской обороны. Пользователи уже публикуют видео с этим звуком в сети.

Сирена гражданской обороны используется для того, чтобы привлечь внимания жителей города при опасностях и означает, что в скором времени должна поступить дополнительная информация и инструкции. При звуках сирены нужно включить телевизор или радио и прослушать сообщения с инструкциями о дальнейших действиях.

Напомним, утром 17 февраля на Донбассе началось обострение - и со стороны "ЛДНР" и со стороны штаба ООС заявили об обстрелах. В ОБСЕ также зафиксировали ОБСЕ многочисленные обстрелы на Донбассе. Обострение продолжилось 18 февраля, за его развитием "Страна" следит в обновляемом материале.

Также сообщалось, что так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин объявил о начале эвакуации населения неподконтрольной Киеву части Донецкой области в Россию. Вслед за ним призвал начать эвакуацию на территорию Российской Федерации и "глава ЛНР" Леонид Пасечник.

Что может означать заявление Пушилина о начале эвакуации разобралась "Страна": есть три основные версии.