На окраинах Донецка в пятницу, 18 февраля, слышны громкие взрывы, похожие на крупнокалиберную артиллерию.

Видео очевидцев со звуками стрельбы публикуют местные телеграм-каналы. На видео можно рассмотреть, что люди записывают звуки стрельбы, находясь прямо в своих квартирах.

Слышны взрывы в Кировском районе Донецка, в частности, громкие взрывы раздаются в районе шахты Лидиевка, а также улиц Бирюзова и Семашко.

Напомним, накануне на Донбассе началось обострение. "ДНР" и "ЛНР" сообщили о массированных минометных и артиллерийских обстрелах их территории.

В штабе ООС также обвинили противника в обстрелах. И заявили, что огонь ведется по школам и детсадам. "Страна" в обновляемом материале следит за развитием событий на Донбассе.

Также мы сообщали, что в пятницу на Донбассе продолжают стрелять, в "ЛДНР" заявили об обстрелах окраин Луганска и Донецка.

Кроме того, глава Минобороны Резников заявил, что Киев не планирует силовых действий на Донбассе или в Крыму.

Журналист "Страны" Олеся Медведева разбиралась в том, почему началось обострение на Донбассе.