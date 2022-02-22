Бизнесмен Ринат Ахметов выпустил обращение, в котором заявил, что решил заплатить налоги вперед. Сумма составляет миллиард гривен.

Об этом сообщается в Фейсбуке компании олигарха System Capital Management (SCM).

"Я неоднократно говорил и повторяю снова, что наша общая цель – сильная, мирная, независимая, единая Украина в признанных международным правом границах. Каждый на своем участке должен сделать все для усиления страны. Угроза вторжения требует максимального единения. Это касается и власти, и бизнеса, и всех граждан Украины. Единство сейчас – вопрос выживания страны. Сейчас Украине как никогда требуется стабильность государственных финансов. Бизнес должен помочь государству в этом. Бизнес SCM оплатит налоги заранее – на сумму 1 млрд грн", - сказано в заявлении.

Он также заверил, что какими бы страшными сценариями нас не пугали, предприятия SCM будут проводить все инвестиции, запланированные на 2022 год, в частности, в Мариуполе.

Также он дал распоряжение своему благотворительному фонду в случае необходимости помогать с эвакуацией.

Заявление олигарха прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Довольно показательное заявление с учётом до недавних пор непростых отношений Ахметова и Зеленского", - написал канал.

Напомним, в конце ноября Зеленский обвинил олигарха в подготовке госпереворота. В ответ Ахметов обвинил того во вранье.

"Страна" подробно разбирала подоплеку этого конфликта.