Вслед за эвакуацией многих дипломатических представительств из Киева во Львов то же самое сделало посольство Финляндии.

О переезде сообщается 23 февраля на сайте финского МИД.

"Исходя из общей оценки ситуации в области безопасности министерство иностранных дел приняло решение о временном переводе сотрудников из посольства в Киеве во Львов", – сказано на портале ведомства.

Ранее Финляндия уже сократила число чиновников, работающих в Киеве.

Во Львове посольство продолжит работать, но в особом режиме. Обслуживание клиентов будет ограниченным и только по предварительной записи.

"Местный персонал посольства останется в Киеве и продолжит работать в столице", – говорится в пресс-релизе министерства.

Украинским сотрудникам посольства также предложили покинуть столицу.

Кроме того, Министерство иностранных дел Финляндии призывает финнов немедленно покинуть Украину.

Между тем в Твиттере ведомства появилась запись о том, что МИД Финляндии вызвал посла Российской Федерации Павла Кузнецова.

"МИД Финляндии вызвал сегодня посла России, чтобы выразить наше осуждение односторонних действий России, которые нарушают территориальную целостность и суверенитет Украины и представляют собой серьезное нарушение международного права и Минских соглашений", - гласит твит.

Ранее "Страна" рассказывала, что Австралия пошла еще дальше: она сначала перевезла посольство во Львов, потом закрыла его там и вывезла своих дипломатов из Украины.

А МИД Грузии рекомендовал дипломатам в Киеве вывезти свои семьи из Украины.