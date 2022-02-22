Министерство иностранных дел Грузии рекомендует сотрудникам посольства в украинской столице вывезти свои семьи.

Об этом сообщает РИА "Новости" во вторник, 22 февраля.

"Глава и сотрудники дипмиссии на Украине остаются на месте. Грузинским дипломатам была дана лишь рекомендация принять решение о вывозе членов своих семей, если они того пожелают", - заявили в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее ряд стран призвал дипломатов покинуть Украину из-за напряженной ситуации.

Между тем, вчера президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами. После этого в Кремле Путин подписал соответствующий указ о признании "республик". При подписании присутствовали "главы" "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин.

После этого эвакуированных из Киева во Львов американских дипломатов решили вовсе увезти из Украины.

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