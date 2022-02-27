Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором заявил, что украинским военным будут платить по 100 тысяч гривен в месяц до конца войны.

Зеленский также сказал, что не очень верит в успех сегодняшних переговоров с Россией, но пошёл на них, чтобы использовать хотя бы небольшой шанс на мир.

"Разговор с Александром Лукашенко был очень предметным. Я не хочу, чтобы из Беларуси в Украину летели ракеты, самолеты и вертолеты. Я не хочу, чтобы в Украину из Беларуси уходили войска. И он меня заверил в этом", - сказал Зеленский.

Основные тезисы Зеленского о разговоре с Лукашенко следующие:

Лукашенко пообещал не нападать на Украину и не предоставлять свою территорию для ракетных ударов. Лукашенко сам предложил организовать встречу с российской делегацией на границе Беларуси и Украины.





Как писала "Страна", местом переговоров делегаций Москвы и Киева будет КПП на границе Белоруссии и Украины близ города Наровля.

Также мы рассказывали, что нардеп от "Слуги народа" Фёдор Вениславский поспешил сообщить, что переговоры Украины и РФ на границе Украины и Беларуси стартовали, однако в Москве это опровергли.