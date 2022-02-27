Нардеп от "Слуга народа" Фёдор Вениславский сообщает, что переговоры Украины и РФ на границе Украины и Беларуси стартовали.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика страны".

Вместе с тем, по российским телеграмм-каналам уже прошел слух, что их может стать уход Киева со всей территории Донецкой и Луганской областей и передача их под контроль "ЛДНР" в обмен на вывод российских войск с остальной Украины.

"Но согласие на это Зеленского сейчас кажется крайне маловероятным. Скорее это выглядит как возможное предложение со стороны России. Хотя и Москва ранее заявляла куда более масштабные цели", - комментирует ситуацию "Политика страны".

По данным "Страны", переговоры состоятся на пунктах пропуска Александровка и Вильча. К ним ближайший белорусский город - Наровля.

В свою очередь, Министерство иностранных дел России заявило, что переговоры Россия - Украина, которые должны пройти на границе Украины и Беларуси, еще не начались.

Об этом пишет РИА "Новости" в Telegram-канале.

Также, по данным российского внешнеполитического ведомства, участники переговоров только прибывают к месту их проведения.

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