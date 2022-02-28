В Европейской комиссии заявили, что со временем Украина должна вступить в Евросоюз. Об этом в интервью Euronews глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Украина участвует в некоторых европейских процессах, например, в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС. Мы очень тесно сотрудничаем, например, в энергетике, в других областях. Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна - одна из нас, и мы хотим видеть её в европейской семье", - сказала она.

Президент Владимир Зеленский сообщил в своем Twitter, что в ночь на 28 февраля провел с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен телефонный разговор. Они обсудили, в том числе, членство Украины в ЕС, решения по усилению обороноспособности страны и оказанию ей макрофинансовой помощи.

Напомним, ранее Зеленский призвал Евросоюз предоставить членство Украине.

Кроме того, сообщалось, что Польша выступает за принятие Украины в ЕС в экспресс-режиме. Президент страны также сказал, что Украина также должна получить доступ к фондам ЕС для реконструкции.

Также мы писали, что все главы МИД Евросоюза одобрили решение закрыть небо для России и отключить нескольких банков от SWIFT.