Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении объявил об освобождении из-под стражи всех заключенных украинцев с боевым опытом для защиты Украины.

"Каждый, кто может присоединиться к борьбе с оккупантом, должен это делать. Было принято решение непростое с моральной точки зрения непростое, но полезное с точки зрения защиты. В условиях военного положения участники боевых действий, участники с реальным боевым опытом будут выпущены из-под стражи и смогут компенсировать вину в самых горячих точках войны. Еще с некоторых людей, участников АТО, снимаются все санкции. Ключевое сейчас - оборона", - заявил Зеленский.

В свою очередь, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что все граждане, которые были освобождены из мест лишения свободы и готовы воевать за Украину, имеют большой боевой опыт в АТО и являются противниками "русского мира".

"Это не массовая акция, а очень взвешенный и точечный шаг. Населению не нужно волноваться, что из-за этого криминал заполнит улицы. А тем, кто отбывает наказание надеяться "на день открытых дверей" также не стоит. Каждый из освобожденных имеет значительный боевой опыт в 2014-2015 годах в зоне АТО. Все они противники "русского мира", - сказала она в своем видеообращении.

Напомним, по информации ВСУ, российские войска сегодня продолжили попытки войти в Киев, они были отбиты.

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