Глава Европейского Совета Шарль Мишель в эфире телеканала BFM заявил, что вопрос о возможном приёме Украины в Европейски Союз станет предметом дискуссии в организации.

"Это дебаты, которые в любом случае состоятся. Но у нас уже есть очень мощное соглашение с Украиной, выполнение которого необходимо активизировать", - сказал он.

Напомним, глава Еврокомиссии ранее заявила, что Украина со временем должна вступить в Евросоюз.

Ранее мы писали, что все главы МИД Евросоюза одобрили решение закрыть небо для России и отключить нескольких банков от SWIFT. Также, по его словам, главы МИД ЕС согласовали предоставление летального оружия Украине на сумму 450 миллионов евро.

Напомним, по информации ВСУ, российские войска сегодня продолжили попытки войти в Киев, они были отбиты.

Также мы писали о том, что этой ночью ракета попала в жилой дом в центре Чернигова.

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