В Евросоюзе начнут рассматривать заявку Украины на членство в союз после того, как получат запрос от президента Владимира Зеленского.

Об этом со ссылкой на представителя ЕС сообщает "Интерфакс-Украина".

"Нам известно об этом. Вчера я непосредственно семь или девять раз говорил с министром иностранных дел. Я понимаю так, что заявка на ее завершении. Я ожидаю, что, скорее всего, мы ее получим в ближайшее время, потом, и это вполне очевидно, начнется процедура в соответствии с договором - Совет рассмотрит заявку очень быстро, чтобы принять решение, или запросить срочное мнение со стороны Европейской Комиссии. Поэтому вполне понятно, какова процедура. Следовательно, мы рассчитываем получить заявку в ближайшее время", - сказал представитель Европейского Союза.

Он также уточнил правила процедуры принятия страны в ЕС.

"Позвольте мне начать с юридического аспекта. Согласно Договору, статья 49 четко дает основу относительно того, что любая европейская страна, разделяющая фундаментальные ценности и принципы Союза, может подать запрос на членство. Дальше, если говорить о процедуре, то ее также определено в этой статье: "Во-первых, кому заявка должна быть направлена? Согласно Договору, заявка должна быть направлена ​​Совету. Это значит президентству. Сейчас это Франция. Потом Совет проинформирует о заявке. В то же время мы должны проинформировать Европейский парламент и национальные парламенты", - добавил чиновник.

Далее, по его словам, Совет по общим делам должен принять решение, или направить запрос относительно мнения Еврокомиссии по данной заявке.

"Если они это сделают, то потом Комиссия, и обычно это продолжается - снова, я не хочу говорить о срочности, это классическая процедура - ​​от 15 до 18 месяцев, - предоставит свое мнение. Это может быть дольше и может быть гораздо быстрее, учитывая политическую потребность. Я думаю, что одна из причин, почему это важно для Зеленского, это то, что потенциально в обсуждении с Россией для нахождения выхода (с войны - Ред.) ЕС - это проект, базирующийся на основе мира и разрешение конфликта путем диалога", - сказал чиновник.

Также он добавил, что вопрос ситуации в Украине "постоянно во мнениях наших лидеров".

"Президент Мишель, например, едет сегодня вечером в Париж, где будет ужин с президентом Макроном, а также с канцлером Германии Шольцем. Госпожа фон дер Ляен тоже там будет. Я уверен, что этот вопрос будет предметом обсуждения. И, конечно, 10-11 марта у нас будет неформальный саммит ЕС. Я могу представить, что тема Украины будет обсуждаться", - добавил он.

Напомним, глава МИД Германии заявила, что вступить в Евросоюз за несколько месяцев нельзя.

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