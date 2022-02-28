Глава МИД Германии Анналена Бербок ответила на вопрос о возможности вступления Украины в ЕС: это нельзя осуществить за несколько месяцев.

"Это нельзя осуществить за несколько месяцев", - казала Бербок.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдавии.

Напомним, Зеленский запросил у Евросоюза безотлагательного присоединения Украины к ЕС по спецпроцедуре.

Как писала "Страна", Германия собирается свести к минимуму зависимость от российского газа. Также здесь заявили о развороте на 180 градусов в вопросе оружия для Украины.

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