Германия продлила срок пребывания для украинцев по безвизовому режиму до 180 дней.

Об этом говорится в сообщении Федерального министерства внутренних дел.

"Граждане Украины, въехавшие в Германию без визы на короткий срок, могут получить вид на жительство еще на 90 дней после истечения 90 дней", - говорится в сообщении.

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В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Василькове после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке - что такое SWIFT и чем грозит отключение).

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