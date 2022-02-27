На фоне развязавшейся в Украине войны и четвертого дня обстрелов украинских городов глава МИД Германии Анналена Бербок пояснила решение немецкого руководства отправить в Украину средства ПВО и ракеты Stinger, а также разрешение на поставки немецкого оружия от других стран.

По ее словам, в Германии до последнего рассчитывали на дипломатию, но пришел момент сделать разворот на 180 градусов. Она также добавил, что с Россией нельзя вести переговоры до полного вывода их войск с Украины.

Напомним, 27 февраля Германия одобрила передачу Украине оружия. В частности, страна передаст 400 противотанковых орудий из Нидерландов и 9 гаубиц Д-30 с боеприпасами из Эстонии.

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 27 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— самые оперативные и главное новости, карта боевых действий, фото и видео.

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