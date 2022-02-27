Евросоюз планирует ввести визовые ограничения для чиновников из России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье, 27 февраля, во время специальной сессии Бундестага, посвященной нападению России на Украину. Об этом пишут немецкие СМИ.

Также он дал понять, что зависимость от российского газа в Германии решили сводить к минимуму. По словам Шольца, в скором времени Германия построит два терминала по приему сжиженного природного газа. Тогда страна сможет преодолеть зависимость "от отдельных поставщиков энергоносителей".

Кроме того, канцлер анонсировал, что Германия будет инвестировать в оборону более 2% от национального ВВП и готова участвовать в усилении ПВО на восточном фланге НАТО.

При этом от диалога с РФ Германия отказываться не собирается, но, по словам Шольца, "не будет наивной".

Напомним, Шольц объявил об остановке сертификации "Северного потока-2". Решение поддержали власти США.

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В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Васильевское после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

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Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.