Посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Германия начнет поставлять Украине оружие с понедельника, 28 февраля.

Об этом пишет ТАСС.

Также, по словам посла Германии, ФРГ планирует быстро диверсифицировать поставки энергоносителей, чтобы не зависеть от российского газа, о чем говорил ранее и немецкий канцлер.

Напомним, ранее Германия пообещала вскоре отправить в Украину средства ПВО и ракеты Stinger. До этого сообщалось, что ФРГ разрешила другим странам поставлять оружие ее производства в нашу страну.

Сегодня появилась информация о том, что в Германии до последнего рассчитывали на дипломатию, но пришел момент сделать разворот на 180 градусов. Она также добавил, что с Россией нельзя вести переговоры до полного вывода их войск с Украины.

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