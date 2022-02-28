В Киеве, который отражает атаки российской армии, состоялось заседание Согласительного Совета Верховной Рады. На нем были приняты два важных вопроса, сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

Приняли следующие решения:

1. Обратиться в Евросоюз по ускоренному принятию Украины по специальной процедуре;

2. Обратиться в Генеральную Ассамблею ООН по исключению Российской Федерации из Совета Безопасности ООН и вообще с ООН.

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