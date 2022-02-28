В Киеве по всему городу развесили борды. На них следующие надписи:

"Русский солдат, иди на х@й",

"Русский солдат, остановись. Вспомни семью. Возвращайся домой с чистой совестью",

"Русский солдат, остановись. Путин проиграл, весь мир с Украиной. Уходи без крови на руках",

"Русским солдатам здесь не рады. Вместо цветов тебя ждут пути. Уходи! Возвращайся к семье".

Напомним, в нашем онлайне - что происходит в Украине сейчас, 28 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— главные новости, карта боевых действий, фото и видео.

На границе с Беларусью сегодня проходят мирные переговоры. Оперативно сообщим все подробности.

Как украинцы эвакуируются в Европу - в нашем материале. Также мы выяснили, как война бьет по карманам граждан.

Аналитика - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.