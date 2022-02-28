"Русский солдат, остановись. Вспомни семью". Украинцы развесили борды по Киеву с призывами к врагу
В Киеве по всему городу развесили борды. На них следующие надписи:
- "Русский солдат, иди на х@й",
- "Русский солдат, остановись. Вспомни семью. Возвращайся домой с чистой совестью",
- "Русский солдат, остановись. Путин проиграл, весь мир с Украиной. Уходи без крови на руках",
- "Русским солдатам здесь не рады. Вместо цветов тебя ждут пути. Уходи! Возвращайся к семье".
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