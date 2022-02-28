В пгт Иванков в Киевской области обстрелами уничтожен историко-краеведческий музей, где хранились работы художницы Марии Приймаченко.

По данным директора Вышгородского историко-культурного заповедника, утрачены более 20 работ художницы.

Ранее мы писали, что в понедельник в Харькове продолжаются обстрелы жилых районов.

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