Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретились в субботу, 5 марта, на границе Украины с Польшей, чтобы обсудить усилия Запада по поддержке Украины и изоляции России.

Об этом сообщает Reuters.

Блинкен посетил центр приема, созданный польскими властями в бывшем торговом центре в Корчове, недалеко от границы с Украиной, где около трех тысяч беженцев укрываются после начала войны в Украине.

Позже, находясь на границе, Блинкен ненадолго ступил на украинскую землю, чтобы встретиться с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, который предсказал поражение России, но призвал к дополнительной военной помощи, чтобы снизить цену жизней, которая, по его словам, потребуется для победы.

По словам Кулебы, стороны обсудили поставки оружия Украине и кампанию по международной изоляции России и нанесению ущерба ее экономике с помощью санкций.

Глава МИД Украины уверен, что наша страна в конечном итоге выиграет войну с Россией, но ее международным сторонникам необходимо оказать больше помощи, чтобы быстрее положить конец конфликту.

"Украина особенно нуждается в истребителях и системах ПВО", - сказал Кулеба.

Кроме того, министр иностранных дел Украины добавил, что не видит прогресса в переговорах с Россией о прекращении огня на границе Украины с Беларусью, но "мы должны продолжать переговоры".

Напомним, что третий раунд переговоров Украины и РФ пройдет в понедельник, в 15:00, на польско-белорусской границе.

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