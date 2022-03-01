Президент Украины Владимир Зеленский подписал безвизовый режим для иностранных добровольцев, которые воевать за Украину.

Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте Офиса президента в понедельник, 28 февраля.

"С 1 марта 2022 года установить в Украине безвизовый режим для всех иностранных граждан, которые желают вступить в Иностранный легион обороны Украины, кроме граждан страны, признанной страной-агрессором", - говорится в указе президента.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Также "Страна" сообщала, что Зеленский подписал указ о создании Ставки Верховного главнокомандующего.

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