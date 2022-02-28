В "ДНР" приостанавливают всеобщую мобилизацию, которая была объявлена еще 22 февраля, за пару дней до начала войны.

Об этом "глава "ДНР" Денис Пушилин.

"Она приостанавливается, потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания" - сказал он.

Как проходила мобилизация в "ДНР", ранее подробно написала "Страна".

Напомним, в Украине президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации 25 февраля, на второй день российского вторжения. Мы подробно разобрались, что это означает.

Также сообщалось, что в первый дни войны в Украине были мобилизованы почти сто тысяч украинцев. Кроме того, Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев вступать в отряды территориальной обороны.

"Чтобы получить оружие, обратитесь непосредственно к бригадам и батальонам Сил ТрО в вашем регионе. С собой нужно иметь только паспорт", - сказал он.

Напомним, по информации ВСУ, российские войска сегодня продолжили попытки войти в Киев, они были отбиты.

Также мы писали о том, что этой ночью ракета попала в жилой дом в центре Чернигова.

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