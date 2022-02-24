"ЛНР" заявляет, что начала штурм подконтрольного Украине города Счастье около Луганска. В "ДНР" также заявили, что они атакуют ВСУ по всей линии соприкосновения.

В Луганске сейчас слышна канонада и артиллерийские выстрелы по украинским позициям, сообщают в городе.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции по защите Донбасса". В ответ президент Украины Владимир Зеленский объявил о военном положении на территории Украины.

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