В "ДНР" и "ЛНР" сохраняется сложная обстановка.

В первую очередь она обусловлена обострением на фронте, которое не утихает после признания Россией двух донбасских "республик".

Под предлогом этого обострения происходит массовая мобилизация. Мужчин забирают в прямом смысле с улиц.

В некоторых районах остается сложной ситуация с водоснабжением. С перебоями работает мобильная связь.

Что происходит на фронте и в тылу неподконтрольных территорий — в материале "Страны".

Обстановка на фронте

Мы уже рассказывали, что сообщала ОБСЕ о ситуации на линии разграничения в первые дни обострения - 17 и 18 февраля. Тогда количество обстрелов многократно выросло.

С тех пор вышло еще два отчета организации, которые пишут, что происходило по 21-е февраля включительно. Число нарушений продолжало стабильно расти. Больше всего взрывов - на территории Луганской области.

Наиболее "горячие" точки - Светлодарск, Широкино, Петровское, Старомихайловка, Горловка, Станица Луганская, Золотое.

Миссия побывала на местах обстрелов. В неподконтрольной Николаевке были зафиксированы дома, поврежденные от 122-миллиметровых снарядов, прилетевших с севера (то есть, с территории ВСУ). Аналогичная картина в подконтрольной Новоигнатовке. А вот в Марьинке достаточно странная история: там кто-то из автомата обстрелял детский центр, хотя это территория, подконтрольная Украине.

В нарушение линий отвода обе стороны подтягивают гаубицы, "грады" и другие вооружения. В "ЛНР" наблюдатели зафиксировали появление зенитно-ракетного комплекса "Оса", который используется для перехвата ракет и беспилотников и нужен для прикрытия бронетанковых войск. На следующий день сразу две "Осы" появилось со стороны ВСУ - у Трехизбенки и Камышевахи (Луганская область).

На полигонах "ДНР" и "ЛНР" ОБСЕ обнаружила несколько десятков танков. А в одном из мест хранения ВСУ 21 февраля исчезло все оружие, которое там было ранее, пишет миссия.

После дат, которые охватывают отчеты, бои не стихали.

В Луганской области под огнем находились Счастье (там загорелась электростанция), Попасная (там начались проблемы с водой) и села - Трехизбенка, Муратово. Штаб ООС ежедневно сообщает о раненых, один украинский военный вчера погиб.

По данным "ЛНР", снаряды летели по Веселой горе и еще 28 населенным пунктам на неподконтрольной территории. В "ДНР" заявили о гибели трех мирных жителей за прошедшие сутки. И о том, что впервые с 2018 года против них применили "Грады" (с украинской стороны также обвиняют "ЛДНР" в применении "Градов" - в том числе и при стрельбе по Счастью).

Бои идут вокруг Донецкой фильтровальной станции. Из-за чего в Донецке началась острая нехватка воды.

При этом почти ежедневно идут заявления о взрывах на неподконтрольной территории - как правило, в относительном тылу, после чего власти "республик" заявляют о работе диверсантов.

Мобилизуют с рынков и водителей личных авто

Мобилизация в "ДНР" стартовала в выходные. Тогда, по нашим данным, сотрудники жизнеобеспечивающих предприятий могли составить список особо ценных сотрудников, которые освобождались от вызова в военкомат.

Однако во вторник, 22 февраля, все эти списки отменили. Теперь мобилизации подлежат все мужчины в возрасте от 18 до 55 лет. Нам известно, что отменены также белые билеты — непривлечение по состоянию здоровья.

"У двух подруг мужей мобилизовали. Одного забрали под Иловайск, второго — под Докучаевск. Они звонят жалуются, что холодно, спят на полу в вагончиках, пайка не хватает, ходят полуголодные. В город их выпускают, потому что в местном магазине особо ничего нет и деньги заканчиваются", — рассказала "Стране" Валентина, жительница Харцызска.

"В Горловке городу ездит военная комендатура, забирают мужчин призывного возраста и даже женщин-медиков. Не смотрят на то, есть ли у мам маленькие дети. Мужчины все по домам сидят, кто служить в "республике" не хочет. Выехать уже и мужчинам с семьями нельзя. Могут завернуть на границе", — рассказала "Стране" жительница города Наталья.

Супруга дончанина Александра сообщила нам, что ее мужа забрали прямо во время работы, когда тот торговал мясом на рынке Боссе. Также пошли сообщения, что начали останавливать водителей и проверять их на предмет мобилизации.

Директор одной из школ Донецка рассказал нам, что мобилизовали всех учителей—мужчин и сторожа, несмотря на то, что они были внесены в список по отсрочке от службы.

"Мужчин гребут в военкоматы отовсюду. Мой супруг отвозил сына на тренировку, так его пытались прямо из-за руля призвать. Так за ним ехали с мигалками. Еле удалось его отбить", — рассказала нам дончанка Валентина.

Вода, школы, работа. Жизнь в "ДНР"

Горловчане рассказали нам, что на сегодняшний день нет перебоев в работе Интернета, связи Vodafon. Свет и вода есть. В Донецке "Феникс" работает, но порой с помехами.

Наблюдаются сложности с водоснабжением в некоторых районах Донецка, сообщают местные власти.

"Всего за несколько дней вооруженные формирования Украины вывели из строя Донецкую фильтровальную станцию, перебили водовод в Докучаевске и в Донецке, также была повреждена Васильевская насосная станция. Население осталось без водоснабжения и вынуждено получать воду из альтернативных источников", — сообщили в "ДНР".

При этом "Стране" многие жители Донецка говорят, что холодная вода у них есть, а вот с горячей проблемы. Но с фильтровальной станцией это скорее всего не связано

Дончане сообщили нам, что одна из сложностей — возможность снять в банкомате не более 10 тысяч рублей в сутки.

Финансовый вопрос вообще у многих встал сейчас особенно остро. В городе начали сокращать рабочий день в частном секторе и урезать зарплаты.

"Месяц короткий, ещё и рабочий день сократили. Все на ЗП отразится. Что дальше будет вообще не известно. На работе все заявления написали без даты. Я не хочу без работы остаться", - рассказала нам Виктория, сотрудница одного из магазинов по торговле косметикой в центре Донецка.

При этом, по ее словам, клиентуры стало заметно меньше. Люди либо уехали, либо экономят деньги.

Занятия в школах все так же не возобновлены, садики закрыты. Те родители, которым не с кем оставить детей, могут приводить их в школы. Там под присмотром учителей проводятся внеклассные занятия, обучение технике безопасности. Учащиеся могут в классах смотреть мультики, фильмы, играть, читать. Выпускники готовятся к экзаменам.

Впрочем, речь не обо всех школах. В Донецке двери для них открыты по таким адресам:

Буденновский район: ул. 230-й Стрелковой дивизии, 40 (школа №135); ул. 230-й Стрелковой дивизии 35-А (детский сад №141).

Ворошиловский район: бул. Пушкина, 6 (школа №1); ул. 50 лет СССР, 95 (детский сад №327).

Калининский район: ул. Калужская, 32-А (лицей №12); ул. Овнатаняна, 46 (детский сад №212).

Ленинский район: ул. Кирова, 39 (школа №44) ; ул. Ионова, 3 (детский сад №6).

Пролетарский район: ул. Раздольная, 10-А (школа №125); ул. Раздольная, 18-А (детский сад №302).

"В условиях непрекращающихся обстрелов территории города и возможности внезапного ухудшения ситуации просим вас, уважаемые родители, самостоятельно принимать решение о местонахождении вашего ребенка. Соблюдайте осторожность и бдительность!" — пишут педагоги родителям.

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