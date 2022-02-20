Ученики школ "ДНР" в понедельник могут приходить в школу.

Об этом "Стране" сообщили в одном из средних учебных заведений "республики".

Речь идёт о тех детях, чьи родители на работе и за кем некому присмотреть. Однако при этом уроков не будет.

Педагогам дали инструкции занимать учеников рассказами о технике безопасности, разгадыванием кроссвордов, выполнением внеклассных заданий. Также школьники могут подтянуть проблемные предметы, почитать книги, посмотреть кино или мультики под присмотром учителей. А выпускники будут готовиться к экзаменам.

Явка детей добровольная: кто захочет, тот может приходить.

Между тем 19 февраля "главы республик" Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали "указы" о всеобщей мобилизации. И сразу после этого на неподконтрольной территории Донбасса началась мобилизация. Людям начали приходить повестки. Одни сразу пошли по повестке в военкоматы, другие же закрылись дома и стараются не отвечать почтальонам, которые разносят уведомления.

Это происходит на фоне резкого обострения на Донбассе и учащения обстрелов и боев. "Страна" внимательно следит за обстановкой на Донбассе и вокруг Украины.