В Украине и в "ЛДНР" массово распространяются панические сообщения в мессенджерах о том, что на днях якобы вступила в силу часть "закона Яровой" о фиксации и хранении звонков и переписки. В том числе и в Whatsapp и в других мессенджерах.

"Будьте осторожны, чтобы не отправлять ненужные сообщения или информацию, противоречащие законам морали. Избегайте говорить конфиденциальную информацию своим друзьям и родственникам", — указывается в сообщении, которое завершается просьбой о максимальном распространении.

Отметим, что "закон Яровой" существует. Но он вступил в силу еще в 2018 году и касается только Российской Федерации, депутатом Госдумы которой является Ирина Яровая.

Напомним, "Страна" следит за событиями на Донбассе, где в последние дни обострилась ситуация, в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в России этой ночью ожидают "наступление ВСУ на Донбассе". Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Что происходит на Донбассе и вокруг Украины в последние дни, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".