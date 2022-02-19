Госпогранслужба Украины опубликовала видео, как утверждается, обстрела в районе КПВВ "Счастье". По данным пограничников, противник ведет обстрел коридора "Луганск-Счастье" из 82-мм миномета и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В Госпогранслужбе добавили, что пограничники находятся на позиция. Также сообщается, что в результате обстрелов повреждена инфраструктура. На видео, опубликованном пограничниками, слышна канонада и звуки разрывов.

В свою очередь в "ДНР" заявляют, что ВСУ в ходе обстрелов территории "республики" выпустили в субботу 200 боеприпасов в течение трех часов. В "ЛНР" заявляют, что с утра 19 февраля по пяти населённым пунктам был нанесён удар из ствольной артиллерии.

Напомним, в "ДНР" сегодня обнародовали "план наступления ВСУ на Донбассе" в день "Д". Кроме того, в "ЛДНР" объявили эвакуацию населения и массовую мобилизацию.

Тем временем министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не планирует никаких наступательных действий на Донбассе.

Журналист Олеся Медведева в своем блоге "Ясно.Понятно" разбиралась, почему началось обострение на Донбассе.