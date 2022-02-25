Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее подвел итог первого дня войны, заявил, что в Киев уже вошли диверсионные группы врага, которые обозначили его как цель номер один.

Об этом Владимир Зеленский заявил в видеообращении к украинцам в четверг, 24 февраля.

"Я остаюсь в столице. Моя семья также остается в Украине. Мои дети также в Украине. По имеющей у нас информации, враг обозначил меня как цель номер один. Мою семью как цель номер два. Они хотят уничтожить страну политически, уничтожив главу государства", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что рано утром, 24 февраля, президент России Владимир Путин начал "военную операцию" на территории Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что в Пентагоне считают действия России в отношении Украины лишь начальной фазой вторжения. В Соединенных Штатах полагают, что вторжение России в Украину направлено на то, чтобы обезглавить украинскую власть, и что одно из трех основных направлений наступления направлено на столицу Киев.

Также мы писали, что Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В указе сообщается о том, что мобилизацию необходимо провести в течение 90 дней.

Что известно о начале войны в Украине - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".