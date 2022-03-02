Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности страны.

Со 2 марта россиянам не разрешается вывозить из России иностранную валюту наличными в сумме, превышающей 10 тысяч долларов (и эквивалент этой суммы, рассчитанный по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на дату вывоза). Об этом говорится в документе, сообщает Rambler.

Путин также поручил не распространять на Центробанк России новые ограничения на сделки с иностранными лицами и зарубежной валютой.

Напомним, после начала войны в Украине ограничил работу банковской системы - запрет на выдачу валюты больше 100 тысяч грн.

Как писала "Страна", в Украине продолжается война. Сегодня, 1 марта, была совершена атака на центр Харькова, есть погибшие и раненые.

Остается сложной обстановка и в Киевской области. Российские военные, по сообщениям очевидцев, на подступах к столице. В связи с опасностью детально рассказываем читателям, как можно эвакуироваться из города.

В нашем онлайне — карта боевых действий, что происходит в Украине сегодня. В телеграм-канале "Политика Страны" — оперативные и главные новости, фото и видео.

По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

В блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — закончатся переговоры и что сейчас на фронте.