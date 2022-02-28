Хакеры совершили на ряд российских правительственных сайтов. В результате атаки не работают сайты Кремля, МВД, ФСБ, Минюста и Минобороны РФ.

Помимо этого, сегодня хакеры взломали сайты российских СМИ и разместили на них данные о числе погибших в Украине солдат РФ.

Отметим, что сайт Кремля уже переставал работать несколько дней назад, 26 февраля.

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 28 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— главные новости, карта боевых действий, фото и видео.

На границе с Беларусью сегодня проходят мирные переговоры. Оперативно сообщим все подробности.

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Аналитика — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.