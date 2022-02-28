Хакеры атаковали российские госсайты. Фото: PxHere

Хакеры совершили на ряд российских правительственных сайтов. В результате атаки не работают сайты Кремля, МВД, ФСБ, Минюста и Минобороны РФ.

Помимо этого, сегодня хакеры взломали сайты российских СМИ и разместили на них данные о числе погибших в Украине солдат РФ.

Отметим, что сайт Кремля уже переставал работать несколько дней назад, 26 февраля. 

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