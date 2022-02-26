Сегодня, 26 февраля, на третий день российского вторжения, сайт Кремля не работает. Вероятно это результат работы хакеров.

Сайт российского министерства обороны, напомним, не работает с первого дня атаки России на Украину.

Ранее Специальные службы США предложили американскому президенту Джо Байдену варианты кибератаки против России. Источники NBC News пояснили, что окончательные решения еще не приняты, но сказали, что американская разведка и военные киберспециалисты предлагают использовать кибероружие США в невиданных ранее масштабах.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.