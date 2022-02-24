Президенту США Джо Байдену представили варианты проведения Вашингтоном массированных кибератак, направленных на подрыв способности России поддерживать свою военную операцию в Украине.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на четырех человек, знакомых с обсуждением.

Источники пояснили, что окончательные решения еще не приняты, но сказали, что американская разведка и военные киберспециалисты предлагают использовать кибероружие США в невиданных ранее масштабах. Среди предложенных Байдену вариантов такие:

нарушение интернет-соединения по всей России;

отключение электроэнергии;

вмешательство в работу железнодорожной системы, чтобы помешать России пополнять свои силы.

"Можно делать все что угодно: от замедления поездов до их схода с рельсов", - сказал один из источников.

По словам источников, представленные варианты включают превентивные меры на вторжение России в Украину, независимо от того, предпримет ли Россия свои собственные кибератаки на США в ответ на санкции. Они заявили, что большинство кибератак, о которых идет речь, направлены на разрушение, а не на уничтожение, и поэтому не являются актом войны Соединенных Штатов против России. Они говорят, что идея состоит в том, чтобы навредить сетям, а не людям.

Официальные лица пока обсуждают законные основания, на которых будут совершаться нападения. В любом случае, США не будут публично признавать проведение операций, говорят источники.

"Наш ответ будет резким и взвешенным, но не настолько суровым, чтобы побудить Путина к более решительным шагам", - заявил один из американских чиновников.

Ранее "Страна" писала, что Байден выступил с обращением по поводу начала военной операции России.

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