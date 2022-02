Главнокомандующий Вооружённых Сил Украины Валерий Залужный подвёл итоги сегодняшнего дня, когда Путин объявил о "военной операции" в Украине. По словам Залужного, у русских не получилось совершить блицкриг.

"Уважаемые генералы, офицеры, сержанты и солдаты! Дорогие боевые друзья!

Благодарю каждого из вас, кто сегодня в строю защищает нашу землю от русского оккупанта. Спасибо вашим родным за то, что ждут.

Спасибо Украинскому Народу за доверие, помощь, молитвы.

Thanks to all our foreign partners. Но теперь это время для работы, не для discuss.

Молимся о душах погибших собратьев и быстром выздоровлении раненых.

Боремся дальше! Весь сектор безопасности и обороны дает достойный отпор. Будет тяжело, но мы устоим. Блицкрига у россиян не получилось. Умоются собственной кровью!

За нами правда. С нами Бог. И Победа будет за нами!", - написал Залужный.

Между тем, как мы писали, есть и очень серьёзные моменты - в частности захват россиянами Чернобыльской АЭС и аэропорта в Гостомеле, который может стать базой для посадки российских самолётов. Да и прогнозы американских экспертов тревожные.

За сегодняшний день было произведено 393 обстрела, взорваны 6 мостов, разрушены 32 гражданских объектов, сообщают украинские военные.

ОБСЕ заявляет о более 1500 нарушениях режима прекращения огня на Донбассе за сутки, а американские дипломаты не хотят возвращаться в Украину.