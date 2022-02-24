Российские войска захватили Северо-Крымский канал и Каховскую ГЭС. Об этом сообщает "Суспільне".

На опубликованном в сети видео можно увидеть, как насколько БТРов и военный грузовик в сопровождении вереницы легковушек въехали на территорию Каховской ГЭС. Также видна и другая военная техника на территории станции.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил во время брифинга, что российские войска перешли через Крымский перешеек и развивают наступление в двух направлениях - на Милитополь и на Херсон.

Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Взрывы и стрельбу уже слышат жители нескольких украинских городов.

В МВД сообщили о захвате российскими военными двух сел в Луганской области. В Луцке подорвали телебашню, на военных складах Днепропетровской области пожары.

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