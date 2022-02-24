"Укрпочта" прекратила работу в связи с введением военного положения. "Новая почта" продолжает работу.

О прекращении работы "Укрпочта" сообщила в Facebook.

"В связи с введением военного положения, ради сохранения вашей безопасности и безопасности наших работников отделения "Укрпочты" не будут работать 24 февраля. Как только ситуация позволит, мы сразу доставим посылки и пенсии, а пока будем их хранить. Пока небо над Украиной временно ограничено для авиаперевозок. Следим за ситуацией и при необходимости будем развертывать наземные пути доставки", - сообщили в "Укрпочте".

"Новая почта" продолжает работать там, где это возможно, сообщают в компании.

"Ситуация меняется каждый час, мы оперативно следим за ней и будем информировать вас об изменениях и действиях в социальных сетях и на сайте Новой почты... Возможны задержки доставки из-за ситуации на дорогах и других форс-мажоров. У нас есть резервные планы на случаи разных непредсказуемых обстоятельств, что позволит сберечь работоспособность нашей компании. Компания будет поддерживать каждого своего сотрудника, как это делала все годы существования. Сейчас для каждого из нас важно сохранять спокойствие и выполнять свою работу", - сказано в сообщении в Facebook.

Напомним, сегодня Путин объявил о "специальной военной операции" в Украине.

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